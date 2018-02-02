Калашников нового поколения: легендарный автомат стал оружием солдат будущего

Новые автоматы Калашникова запускают в серию. Журналистам впервые показали, как АК-12 и его модификация АК-15 ведут себя в деле. Новинки сильно отличаются от своего легендарного предшественника. Оружейникам удалось невозможное — улучшить практически все характеристики самого надежного и эффективного автомата мира.

Стрельбу из этого принципиально нового российского оружия широкой публике демонстрируют впервые. Впервые испытатели показывают внутренние узлы модернизированного АК-15, который только с виду и по основным принципам работы напоминает легендарный автомат Калашникова.

"На стволе ничего нет. Цевье, верхняя планка, все это крепится на коробке, ствол у нас вывешен. Соответственно кучность стрельбы повысилась", — поясняет начальник испытательной станции концерна "Калашников" Станислав Шадрин.

Точность и кучность огня конструкторам удалось увеличить в разы, благодаря рельсовым креплениям для оптического оборудования, не дающим погрешности, кардинально другой развеске, и главное — совершенно новому строению ствола.

"Новые автоматы будут приняты на вооружение российской армии для нужд ВДВ, морской пехоты и сухопутных войск. Испытания модернизированных АК-12 и АК-15 уже завершены. Концерн готов запустить их серийное производство", — заверяет Станислав Назаров.

"Запуск в серийное производство уже пошел, — поясняет заместитель генерального директора, главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев. — Мы ожидаем, что к середине лета мы выпустим первую промышленную партию, которая пойдет в войска".

На заводе завершено масштабное переоснащение цехов. На производстве высокоточного стрелкового оружия конвейерные линии не останавливаются ни на минуту. Оружейники готовы приступить к выполнению нового заказа.

"Можно не переживать за нашу армию, она будет укомплектована отличным оружием", — говорит контрольный мастер отдела технического контроля сборочного цеха концерна "Калашников" Никита Курбатов.

"До конца года мы необходимое количество автоматов поставим министерству обороны", — обещает гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Новейшие АК-12 и АК-15 друг от друга различаются только калибрами — разрабатывались и проходили испытания опытно войсковой эксплуатации для включения в боевую экипировку "Ратник".

"Экипировка модульная. Имеет возможность перестраиваться под военнослужащего в зависимости от выполняемых им задач. И можно с уверенностью сказать, что она повышает эффективность военнослужащего на 20-30% при выполнении боевых задач", — рассказывает председатель Военно-научного комитета сухопутных войск Александр Романюта.

Комплекты экипировки "Ратник", которая позиционируется как экипировка солдата будущего, помимо новейшей электроники и активных систем защиты разведчика на поле боя теперь будут оснащены еще и самым передовым по эффективности стрелковым оружием с легендарной маркировкой "Калашников".