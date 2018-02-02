Такое случается раз в 100 лет: Москва встречает рекордный снегопад

Москву накрыл мощный циклон. Пока снегопад только набирает силу. По прогнозам, он продлится все выходные и перевыполнит месячную норму осадков. Катаклизмы такого масштаба случаются в столице лишь раз в сто лет. На борьбу со стихией брошены все силы города. Готова ли Москва к рекордному снегопаду?

Циклон уже пришел в столицу: ветер ощутимо усилился, идет снег. Пока мелкими хлопьями, но чувствуется, что это только начало. Москва — снежно-белая, значит карте пробок быть ярко-красной. Ситуацию на дорогах на вечер пятницы оценивают в семь баллов. Пешеходам не легче, приходится пробираться через сугробы. Не везде успели убрать последствия прошлого снегопада, а коммунальные службы уже готовятся к новому. Синоптики обещают, что этот циклон будет самым мощным за последние сто лет. К усиленному режиму работы готово московское метро и аэропорты. Пик циклона придется на воскресенье.

"В связи с тем, что завтра температура будет около нулевой отметки, гололедица, наступает весь комплекс неблагоприятных явлений — и метель, и заносы на дорогах, и гололедица, и снег в виде двух фаз — мокрого снега и снега, и усиление ветра до 12-17 метров в секунду", — сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Во всем виноват южный циклон: за ближайшие три дня он принесет в Москву месячную норму осадков, пошумит и отправится дальше.

Со вторника в столице мороз и солнце. Долгосрочный прогноз обещает безоблачную и бесснежную погоду и по-настоящему зимние минус 12 днем и минус 20 ночью.

Ну а на ближайшие выходные москвичам и гостям города рекомендуют запастись терпением и помнить о безопасности. Пешеходам вблизи зданий — не ходить: образуются сосульки, а водителям — соблюдать скоростной режим, держать дистанцию. А лучше вообще пересесть на общественный транспорт.