Как отпроситься в уборную во время обеда с Елизаветой II: секреты королевского этикета

Торжественные вечера в королевском дворце, безусловно, отличаются от вечеринок рядовых граждан. Однако царственные особы скованы правилами этикета, нарушение которых грозит им потерей лица и авторитета. К примеру, отправляться с банкета в уборную они должны строго определенным образом, сообщает Mirror.



Представители британской королевской семьи не могут просто так встать из-за стола во время торжественного ужина. Кроме того, они ни в коем случае не должны сообщать гостям, с какой целью и куда они собираются отлучиться. Чтобы сходить в туалет во время банкета, им следует подняться, сказать: "Прошу прощения" и только после этого отправляться по своим делам.



Это не единственное правило, которое царственные особы должны соблюдать во время торжеств. Так, если представитель королевской семьи не хочет, чтобы его тарелку убрала прислуга, пока тот находится в туалете, он должен оставить на блюде перекрещенные вилку и нож.



Если же герцог, король, принц или королева, напротив, хотят, чтобы их тарелку убрали, пока их не будет, им следует оставить на блюде приборы, перекрещенные таким образом, чтобы рукоятки ножа и вилки были направлены под углом в правый нижний край тарелки. Примерно так расположены стрелки часов на циферблате, когда показывают 4:20.



Стоит отметить также, что во время приемов у Елизаветы II или ее родственников нож нужно держать в правой руке, а вилку — в левой, вне зависимости от того, левша вы или правша.



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