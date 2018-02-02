Собчак назвала себя и Путина самыми известными россиянами

Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая в президенты РФ партией "Гражданская инициатива", считает, что по уровню популярности она опережает большинство остальных кандидатов.

Как передает ТАСС, об этом она известила мировую общественность в интервью американскому информационному агентству Associated Press.

"Моя популярность огромна", — заявила Собчак, отвечая на вопросы на английском языке. "Я — единственный человек, который, как Путин, известен всем россиянам. В стране больше нет никого, кто был бы столь же известен, как я", — утверждает телеведущая.

Она заявила против революционных потрясений и выступает за бескровный эволюционный путь развития.

По мнению Собчак то, что она делает, идет на пользу российской оппозиции, поскольку она открыто говорит то, что не принято публично обсуждать в обществе.

Она раскритиковала блогера Алексея Навального, который будучи не допущен Центризбиркомом РФ к участию в выборах президента России, пошел, по мнению Собчак, по неверному пути, избрав тактику бойкота предстоящего голосования и проведения несанкционированных митингов.