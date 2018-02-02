В Гамбурге на месте бывшего гестапо построили элитное жилье

В центре Гамбурга построили элитный жилой комплекс Stadthoefe ("Штадхефе"), в котором выставлены на продажу квартиры класса люкс, а также офисные помещения в аренду. Здания комплекса пикетируют антифашисты – "Штадхефе" возвели на месте бывшего гестапо, сообщает Guardian.

Помимо пустующих пока помещений на территории комплекса находится гостиница на 126 номеров, а также бары и магазины.

В декабре 1935 года в здании на месте нынешнего "Штадхефе" разместилась штаб-квартира гестапо. В подвале дома находился подвал, в котором допрашивали и пытали противников режима Гитлера.

Большая часть здания была уничтожена в результате бомбардировки в 1943 году. В 2009-м власти города продали эту площадь вместе с оставшимися постройками фирме Quantum Immobilien. Согласно договору, компания должна была выделить около тысячи квадратных метров в будущем жилом комплексе под центр памяти жертв нацистов.

Впрочем, в итоге компания ограничилась двумя мемориальными досками и тремя бронзовыми памятниками у главного входа.

"Коммерция вместо памяти? Никогда!", — под таким лозунгом прошла антифашистская демонстрация, которая состоялась у комплекса в конце января.

Протестующие требуют у руководства "Штадхефе" уделить больше внимания памяти жертв нацистов и убрать с территории комплекса завлекательные рекламные таблички.