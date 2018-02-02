Конгресс опубликовал докладную о нарушениях со стороны ФБР и Минюста

Комитет по разведке палаты представителей Конгресса США опубликовал составленную республиканцами докладную записку с обвинениями в адрес сотрудников высокого ранга ФБР и Министерства юстиции в неправомерных действиях в ходе расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в предвыборную кампанию в Соединенных Штатах.

Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Руководитель комитета по разведке палаты представителей республиканец Девин Нуньес сообщил, что документ, который разрешил обнародовать президент США Дональд Трамп, демонстрирует серьезные нарушения общественного доверия со стороны Федерального бюро расследования.

Парламентарий считает, что публикация документа должна стать поводом для реформы ведомств.

РИА Новости уточняет, что Трамп заявил о том, что рассекреченная записка должна показать все нарушения ФБР и министерства юстиции США во время президентской кампании 2016 года.

По мнению главы Белого дома, "многим людям должно быть стыдно за себя".

В ответ лидер демократов в Конгрессе Ненси Пелоси потребовала от спикера Пола Райана снять со своего поста главу комитета по разведке палаты представителей Дэвина Нунеса, автора документа, раскрывающего нарушения ФБР и Минюста в ходе слежки за экс-советником Дональда Трампа.

В свою очередь ФБР публично усомнилось в достоверности документа и предостерегло от его публикации.