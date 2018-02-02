Первый выход в космос в 2018 году: россияне подключают "Звезду" к интернету

Российские космонавты совершили первый в 2018 году выход в открытый космос. Задача — заменить приемник на антенне модуля "Звезда". Они должны сначала демонтировать старый модуль, а потом установить новую аппаратуру. Если работа российских космонавтов завершится успехом, то на российском сегменте МКС будет отдельная связь, свой интернет. Это позволит расширить возможности по связи и выполнению различных научных экспериментов.

По расчетам, эта операция по замене морально и технически устаревшего модуля связи займет примерно семь часов, сообщает телеканал "Россия 24". Старый модуль отработал 17 лет. На внешней поверхности Международной космической станции работают российские космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров.

Работа по замене модуля будет сложной и ювелирной, пояснил перед полетом на МКС Антон Шкаплеров.

Сложность в том, что демонтаж блок связи изначально не предполагался. К тому же надо будет открутить в открытом космосе очень много мелких винтов, многие из которых наверняка окислились от времени. Затем все нужно будет поменять на новое, правильно состыковать множество разных разъемов.

Установка нового оборудования позволит в будущем обеспечить почти круглосуточную двустороннюю передачу информации с российского сегмента МКС через спутники российской многофункциональной ретрансляционной системы "Луч". До этого россияне интернет-канал связи постоянно вынуждены одалживать у NASA на американском сегменте станции.