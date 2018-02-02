В Волгодонске учительница отрезала школьнице волосы за неподобающий внешний вид

Скандал в лицее №16 Волгодонска – на уроке математики педагог отрезала ученице прядь за то, что та пришла в школу с распущенными волосами.

Мать школьницы, возмущенная самоуправством учительницы, отправила электронное сообщение в министерство образования области, кроме того родители собираются подать коллективное письмо в прокуратуру.

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области начало проверку по данному факту.

В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, рассказал "Интерфаксу", что в лицее действует негласное правило, запрещающее девочкам находиться на уроках с распущенными волосами.

"Учительница потребовала заколоть волосы, ученица отказала ей несколько раз. В результате учительница отрезала ей прядь волос. Она осознала вину, пришла к директору, написала объяснительную и заявление об увольнении", — сообщил собеседник агентства.

По его данным, позднее педагог почувствовала себя плохо, и "ее увезли на скорой в больницу".