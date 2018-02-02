Биатлонист Свендсен пожалел Шипулина

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен высказал свое мнение по поводу ситуации с отстранением многих российских спортсменов от Олимпийских игр 2018 года. Норвежец также пожалел россиянина Антона Шипулина, который не получил приглашения на Олимпиаду в Пхенчхан.

"Мне жаль Шипулина, он все четыре года готовился к этой Олимпиаде, – сказал Свендсен, которого цитирует "Спорт-экспресс" со ссылкой на TV2. — Разговоры о допинге в России ходят уже много лет, и существует много обвинений и теорий. Очень сложно понять, можно ли верить русским и давать еще один шанс или нет. У меня нет определенной точки зрения в этом вопросе".

Четырехкратный олимпийский чемпион также отметил, что Международному олимпийскому комитету должно быть стыдно за сложившуюся ситуацию, так как у него не было достаточных доказательств для отстранения российских спортсменов. "МОК, отстраняя спортсменов, должен был предоставить факты, которые непросто отыскать, — сказал он. — Может быть, спортсмены сделали что-то плохое, но нужно иметь убедительные доказательства, чтобы их наказывать".

Кроме того, Свендсен подчеркнул, что доклад Ричарда Макларена содержит только косвенные улики. Норвежец отметил, что не понимает, почему все верят словам Григория Родченкова. "У МОК должно быть больше доказательств, чтобы отстранять спортсменов, чем показания какого-то человека", — добавил биатлонист.