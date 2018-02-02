Стрельба в Москве: на востоке города ранен мужчина

Двое неизвестных ранили мужчину из травматического оружия в ходе конфликта около рынка на востоке Москвы.

Как передает ТАСС, об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

Собеседник агентства сообщил, что нападение произошло в ходе ссоры на бытовой почве в районе рынка на Монтажной улице. Пострадавший получил ранение в ногу, злоумышленники скрылись с места преступления.

Московская полиция ведет их розыск.