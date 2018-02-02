Футболист Муса забил за ЦСКА в первом же матче после возвращения

Московский футбольный клуб ЦСКА продолжает испанские сборы перед возобновлением чемпионата России после зимней паузы. Армейцы в четвертый раз подряд в товарищеских матчах сыграли вничью. На этот раз — с датским "Норшелланном". Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе ЦСКА мяч на 33-й минуте забил нигерийский нападающий Ахмед Муса, на правах аренды перешедший в зимнее трансферное окно из английского "Лестера". Для него этот гол стал первым после возвращения в российский клуб. У датчан на 43-й минуте отличился Матиас Йенсен. В следующем товарищеском матче 6 февраля встретится с испанским "Эльче".