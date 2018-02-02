В Ангарске семья с ребенком жила в землянке

В Ангарске у теплотрассы одного из промышленных предприятий обнаружена землянка, в которой жила семья с маленьким ребенком. После этого 2-летняя девочка была отобрана у родителей и помещена в больницу.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону, это сделано с целью устранения условий, создающих для ребенка потенциальную опасность. В отношении матери малолетней составлен административный протокол по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" КоАП РФ.

Между тем следственные органы Иркутской области выясняют, почему семья оказалась в таких условиях.

"В ходе доследственной проверки следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц", — заявили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.