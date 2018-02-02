Двое пьяных выпали из окна в Москве во время корпоратива

Двое мужчин выпали из окна второго этажа в разгар корпоративной вечеринки в бизнес-центре на северо-востоке Москвы и были госпитализированы с переломами ног.

Как передает РИА Новости, об этом рассказал источник в правоохранительных органах столицы.

По его словам ЧП произошло на улице Академика Королева.

В главном управлении МВД по Москве подтвердили информацию.