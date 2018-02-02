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2 февраля 201822:37 Георгий Подгорный

Обиды не простил: обвиненный в изнасиловании гимнаст решил защитить честь и достоинство

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Ответный ход. Гимнаст Виталий Щербо хочет доказать, что Татьяна Гуцу лукавит. А он экс-коллегу по сборной СССР не насиловал.

"Возможно ли, чтобы величайший спортсмен мог быть больным на голову, чтобы такое совершить?" — это слова олимпийского чемпиона Виталия Щербо об изнасиловании, в котором его обвинила бывшая партнерша Татьяна Гуцу.

Белорусский гимнаст впервые публично прокомментировал скандал. Заявил, что в этом деле будет разбираться суд. Щербо подал иск против коллеги. Процесс будет проходить в Лас-Вегасе — ведь спортсмены уже много лет живут в США.

Хотя раньше судиться собиралась как раз Татьяна Гуцу. Осенью 2017 года она поддержала массовую кампанию по обвинению в домогательствах голливудских звезд и рассказала свою историю. Виталия Щербо она назвала монстром, который надругался над ней в 1991 году во время соревнований в Германии. Украинской гимнастке тогда было 15 лет.

Что характерно, в свидетели призвала других советских спортсменов, которые коллегу тогда якобы не защитили. Впрочем, не поддержали ее и сейчас. Позже гимнастка от иска отказалась, написала, что всех прощает. Но Щербо обиды не забыл. Какие доказательства могут быть на процессе о событии почти 30-летней давности?

Белорусский гимнаст до сих пор остается одним из самых титулованных олимпийских чемпионов в мире. Обвинения от коллеги по сборной СССР он счел оскорблением. Считает, что и прощать его не за что. Скандал начал разворачиваться еще в прошлом году. В околоспортивных кругах пишут, что тогда Щербо отмечал 25-летие своего триумфа на играх в Барселоне. Громкие заявления об изнасиловании подпортили праздник. В эфире белорусского канала Виталий рассказал: давно готовился к тому, чтобы защитить свою честь и достоинство.

"Я подал на нее в суд. Это естественно. С самого начала я готовился с адвокатами, поэтому в феврале уже будет первое слушание. Как суд пройдет, как все это закончится? Если захочется кому-то узнать какие-то подробности про ту ложь, которую она говорит, про несостыковки, все, что было сказано неадекватным человеком, тогда можно будет говорить. А сейчас что говорить? Нечего", — отмечает шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо.

Оказалось, сказать можно немало. Сама олимпийская чемпионка помнит тот роковой вечер 1991 года в деталях. На показательных выступлениях в Штутгарте она заняла второе место. В гостиничный номер с шампанским вошел Виталий Щербо, чтобы поздравить. Несколько бокалов, и вот уже 15-летняя спортсменка курит. Сколько выпили – неизвестно, следующая сцена — насилие. Татьяна Гуцу описывает то, что с ней происходило в деталях. Щербо держит ее за запястия, она лежит на животе, вырваться шансов не было.

"Когда он закончил, все что он делал, он сказал одно слово шепотом – никому! На следующее утро мы должны были ехать в другой город. И когда мы ехали в автобусе, я слышала смех. Его противный смех, его противный голос. Меня раздражало все. Абсолютно все", — заявляла олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Татьяна Гуцу в программе "Прямой эфир".

Мы связались с тренером Лидией Гавриловной Ивановой. В 1991 году она была вместе со Виталием и Татьяной на этих соревнованиях. И ставит под сомнение, что спортсмены-олимпийцы могли увлекаться алкоголем, не говоря уже о табаке.

Она вспоминает о взаимоотношениях двух легкоатлетов. Уверена, тренерский штаб не смог бы пропустить такое надругательство над телом и над личностью.

"Совершенно соответственно можно было выглядеть после такой кошмарной ночи. Она — как всегда. И все хорошо прошло в следующие дни. Я не могу представить, что заставило Таню вдруг обрушиться на Виталия с таким обвинением. У них были добрые хорошие отношения. Я не могу увидеть ничего плохого. Плюс каждый день — ежедневные тренировки: утром вместе, вечером вместе", — вспоминает тренер Лидия Иванова.

С другой стороны, по рассказам Татьяны, как доказательство — события в Штутгарте отразились на ее отношениях с другими мужчинами. Например, уже в США она заявила в полицию на своего бывшего мужа за домогательства. Тот просидел за решеткой 90 дней. Помимо этого, больше 10 лет она — постоянный клиент у психологов.

"Если бы все было очень четко и продумано, это был бы признак вранья. Если она в стрессовой ситуации, желая не вспоминать, все это копила и потом при работе с психологами это все начало выползать — это для меня больший показатель, то как она при этом спокойно, но эмоционально реагирует и вспоминает какие-то детали в момент насилия, когда ее хватали или то, что она была укрыта в простынку?" – удивляется журналист, блогер Леся Рябцева.

Золушка российской гимнастики — так называли Татьяну Гуцу — заговорила только 27 лет спустя. И главный вопрос сегодня: как с точки зрения закона доказать — было ли преступление столько времени назад? Каким фактам поверит суд? Сам Виталий Щербо, пообщавшись с американскими адвокатами, заявляет: убедить Фемиду, что Татьяна Гуцу обманывает, будет так же сложно, как и доказать, что изнасилование все-таки было.

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