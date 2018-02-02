Мадуро официально выдвинут на пост президента Венесуэлы

Единая социалистическая партия Венесуэлы (ЕСПВ) выдвинула действующего президента Николаса Мадуро кандидатом на пост главы государства на предстоящих выборах.

Как передает ТАСС, об этом сообщило Венесуэльское агентство новостей, ссылаясь на решение съезда ЕСПВ.

Мадуро, который ранее объявил, что будет участвовать в выборах как "кандидат от рабочего класса", полон оптимизма. "Я знаю, что вместе мы добьемся победы!", — написал он в своем Twitter.

В январе 2018 года Конституционная ассамблея Венесуэлы постановила, что голосование должно пройти до 30 апреля текущего года.

55-летний Мадуро стал президентом страны в апреле 2013 года, вскоре после смерти предыдущего главы государства Уго Чавеса, при котором исполнял обязанности вице-президента Венесуэлы.