Тиллерсон боится, что Россия "запустит щупальца" в Мексику

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон предупредил мексиканские власти о якобы существующей опасности вмешательства России в предстоящие в этой стране президентские выборы.

"Мы знаем, что Россия запустила свои щупальца в выборы в разных странах, и я бы посоветовал Мексике внимательно следить за происходящим", — заявил Тиллерсон во время визита в Мехико, передает ТАСС.

Выборы президента Мексики должны состояться 1 июля 2018 года. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер также попытался обвинить Россию в том, что она намерена повлиять на выборы в Мексике.

Глава МИД России Сергей Лавров в связи с этим указывал, что Москву безосновательно пытаются обвинить во вмешательстве практически во все политические события за рубежом.