Пение под Витаса в шапочке из фольги. Побьет ли новый флешмоб славу Мистера Тро-ло-ло?

Новый глобальный флешмоб в Instagram — пение под Витаса в шапочке из фольги.

Сотни публикаций и хэштег #Vitas is bac!, то есть "Витас вернулся". Нетрудно догадаться, что речь идет о российском певце. Собственно, и открывают рот под его песни — что-то вроде фонограммы. Акция — всемирная: участвуют и в Европе, и в Штатах.

Обязательное условие: шапочка из фольги — излюбленный атрибут конспирологов. Тех, что уверены: всех подряд каким-то образом облучают — то ли власти, то ли спецслужбы, то ли вообще рептилоиды. А такой головной убор — лучший способ защитить свой мозг.

Когда-то Интернет загипнотизировала другая песня — вокализ в исполнении Эдуарда Хиля. Непонятное видео из России вызывало самые шокирующие ассоциации. Некоторые углядели в манере исполнения признаки воздействия психотропных веществ. Но наибольшее распространение получила теория "Песни интернет-тролля" или Мистера Тро-ло-ло.