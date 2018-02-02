Баскетболисты "Химок" обыграли "Уникаху" в матче Евролиги

В баскетбольной Евролиге завершается 21-й тур регулярного чемпионата. Подмосковные "Химки" на домашнем паркете одержали победу над испанской "Уникахой". Встреча завершилась со счетом 68:66 в пользу хозяев.

В составе обеих команд самым результативным игроком матча стал защитник победителей Алексей Швед, который набрал 22 очка. Форвард химчан Тайлер Ханикатт отметился дабл-даблом (11 очков и 15 подборов). У гостей 16 очков на счету Адама Вачински. Для "Химок" эта победа стала двенадцатой в 21-м матче, команда занимает седьмое место в турнирной таблице. "Уникаха" с 11 победами идет на 11-й строчке.