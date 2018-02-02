Пентагон: ядерный арсенал США расширяться не будет

Первый замминистра бороны США Патрик Шанахан на брифинге, посвященном ядерной доктрине страны, сообщил, что ядерный арсенал расширяться не будет.

Он пояснил, что в документе содержатся рекомендации к поддержанию эффективности сдерживания, что подразумевает снижение мощности боезарядов в боеголовках ракет, размещенных на субмаринах. Кроме того, у США будет размещать крылатые ракеты морского базирования, передает ТАСС. Однако никакие рекомендации доктрины не требуют, чтобы ядерный арсенал страны расширялся или чтобы создавались новые ядерные боеголовки, подчеркнул Патрик Шанахан.

Вместе с тем бывший руководитель национального управления по ядерной безопасности Фрэнк Клотц ранее заявлял, что в США будут запущены две программы по созданию новых видов ядерных боезарядов морского базирования. Никаких комментариев он не дал.