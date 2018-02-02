США не будут вводить санкции против российских облигаций федерального займа. Об этом сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на доклад минфина США. В нем ведомство заявляет, что такой удар по России очень сильно отразится и на США.

"Учитывая размер российской экономики и ее связь с мировой, масштаб последствий введения санкций будет непредсказуемым и окажет влияние как на Россию, так и на американских инвесторов", — указывается в докладе министерства финансов США.

Как пишут западные аналитики, вывод минфина вполне логичный: российские облигации считаются в США надежным и сравнительно высокодоходным активом — банк России выплачивает по ним 8 процентов. А наши финансисты уже много раз отмечали, что для Центробанка важны иностранные инвесторы. Сейчас у них находится около трети всех выпущенных облигаций на сумму больше 2 триллионов рублей.