Футболисты "Тосно" отказываются выходить на поле из-за долгов

Игроки футбольного клуба "Тосно" из Ленинградской области приостановили трудовую деятельность из-за долгов по заработной плате. Об этом сообщил генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов. Однако генеральный директор команды данную информацию опровергает.

"Игроки приостановили трудовую деятельность, — сказал Зотов, которого цитирует РИА Новости. — Они обратились в профсоюз. Мы будем общаться с клубом, пока нет понимания, когда там начнутся выплаты. По идее, клуб осуществлял трансферы, и какие-то возможности погашения долгов должны быть".

Генеральный директор клуба "Тосно" Вячеслав Матюшенко заявил, что впервые слышит об этом. "Первый раз такое слышу от вас. Мне никто об этом не сообщал", — сказал Матюшенко ТАСС. Сейчас "Тосно" находится на сборе в Турции, 3 февраля у команды запланирован товарищеский матч с курским "Авангардом", но выйдут ли на него футболисты пока что неизвестно.