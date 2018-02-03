Росавиация дала Azur Air два месяца на устранение нарушений

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта для компании Azur Air. Перевозчик должен устранить все нарушения до 20 марта, иначе ему запретят летать. До этой даты Azur Air продолжит перевозить пассажиров.

Росавиация отмечает, что компания часто надолго задерживала рейсы. Причиной, как правило, была неисправность самолетов. Так, ранее сообщалось, что лайнер авиакомпании, летевший из Москвы на Кубу, сел в американском Атлантик-Сити из-за перерасхода топлива.

Представители Azur Air обещают устранить все недостатки в срок, передает телеканал "Россия 24".