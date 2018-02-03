При пожаре на складе почтовой службы Бразилии сгорели 9 тысяч посылок

В Рио-де-Жанейро произошел пожар на складе национального почтового оператора Correios. Возгорание началось рано утром, поэтому никто не погиб и не пострадал. Однако в огне погибли девять тысяч посылок, передает ТАСС. Также сгорели несколько почтовых автомобилей.

Склад полностью уничтожен огнем, его потолок и стены рухнули. Причины ЧП устанавливаются.

Компания Correios возместит убытки всем клиентам, чьи посылки сгорели.