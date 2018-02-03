В Красноярске объявлен режим "черного неба"

В Красноярске из-за ухудшения метеоусловий введен режим "черного неба". Он будет действовать с 19 часов 2 февраля и до 19 часов 5 февраля.

Синоптики предупреждают, что в этот период времени метеорологические условия в Красноярске будут неблагоприятными для рассеивания вредных примесей. Эксперты объявили НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) первой степени опасности, передает РИА Новости.

Режим "черного неба" в Красноярске вводится регулярно. В текущем году он уже тоже объявлялся — с 22 по 25 января. Основные источники загрязнения воздуха в городе – алюминиевый завод и угольные ТЭЦ. Для информирования населения об опасности смога создан специальный портал.

Неблагоприятными с точки зрения загрязнения воздуха являются и другие российские города, например, Челябинск. Там тоже периодически вводится режим "черного неба".