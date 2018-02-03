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3 февраля 201802:37 Артем Красулин

Молочный концерн Lactalis более 10 лет продавал продукты с сальмонеллой

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Крупнейший французский производитель молочных продуктов больше 10 лет продавал зараженное детское питание. Как сообщает телеканал ABC, вероятно, компания Lactalis с 2005 года реализовывала банки со штаммом сальмонеллы. Сообщения о случаях болезни появлялись все это время, но окончательно скандал вскрылся только сейчас. Уже понятно, что ликвидация его последствий обойдется Франции в миллионы евро.

От жалоб и исков родителей в судебные инстанции до отзывных кампаний, обысков в центральном офисе и уголовного преследования. Глава одной из крупнейших и старейших в мире молочных компании Lactalis вынужден признать: в течение 12 лет продукция одного из заводов концерна была заражена сальмонеллой.

"Мы можем подтвердить, что штамм Salmonella Agona, вызвавший заражение в 2017 году — такой же, как и в 2005 году, — сказано в открытом письме генерального директора французского молочного концерна Lactalis Эммануэля Бенье. — Результаты наших исследований свидетельствуют о присутствии бактерий на территории комплекса. Я хочу принести самые искренние извинения пострадавшим семьям и всем нашим потребителям. Вся компания мобилизована для достижения общей цели: вернуть ваше доверие. Путь будет долгим, но мы добьемся успеха".

Это самый настоящий молочный коллапс. Так пишут в прессе о масштабах отзывной кампании. Все детское питание, произведенное на фабрике в коммуне Краон в период с 15 февраля 2017 года срочно изымают с прилавков по всему миру. В общей сложности – 12 миллионов банок более чем в 80 странах. А самое страшное то, что как минимум половина уже была реализована и, скорее всего, употреблена. Причем речь идет лишь о продукции, произведенной за минувшие 11 месяцев. Если подсчитать общее количество проданного товара — цифры получатся астрономические.

"Они травили детей сальмонеллой на протяжении 10 лет в 80 странах по всему миру, резюмирует Кентэн Гийемэн, глава союза пострадавших. — Господин Беснье должен за это ответить! Мы призываем к его немедленной отставке!"

В скандале с Lactalis оказались замешаны не только представители концерна, но и крупные ритейлеры, которые продолжали продавать отозванное молоко. Они объясняли это невозможностью отсортировать потенциально опасные партии из-за недостатка информации от производителя. Но спустя некоторое время сами пришли в органы с повинными.

17 января в головном офисе Lactalis и на четырех ее заводах прошли обыски. Операцию провели в рамках расследования по делу об "обмане, усугубленном опасностью для здоровья человека" и "невыполнении процедуры отзыва продукта, наносящего ущерб здоровью".

"Это очень важное дело. Оно привело к неприемлемым последствиям, за которыми должны последовать санкции, считает Брюно Ле Мэр, министр экономики Франции. — Государство занялось судьбой предприятия, которое несет ответственность за ненадлежащие качество и безопасность продукции, поступающей в продажу. Прозрачность – залог доверия потребителей и всего французского народа. Необходимо установить причины загрязнения продукции максимально быстро".

Вслед за министром экономики ситуацию взял на контроль и президент Эммануэль Макрон. Глава государства официально заявил, что готов принять в отношении концерна и недобросовестных ритейлеров соответствующие меры. Масла в огонь подлил тот факт, что Елисейский дворец сам являлся активным потребителем продуктов компании.

Одновременно нарастало давление и со стороны пострадавших. В итоге французское правительство пообещало усилить меры санитарного контроля на всех агропромышленных предприятиях и поднять эффективность процедуры отзыва продукции в случае проблемы. А руководитель провинившийся компании обещал выплатить всем компенсации.

Всего в списке пострадавших от сальмонеллы в одной только Франции значатся не менее 48 человек. Но вопросы к безопасности детского питания звучали не только в Пятой республике. Одними из первых опасный микроорганизм в порошковом молоке обнаружили в Каталонии. Местные власти немедленно запустили отзывную кампанию.

"Наши инспекторы проверят все торговые сети, чтобы убедиться, что они остановили реализацию зараженного товара и ликвидировали его партии", — говорит Кармен Шакон, замглавы агентства Каталонии по продовольственной безопасности.

Сообщения о сальмонелле в детском питании приходили в середине января из Чернигова. Там зафиксировали массовое отравление в одном из детских садов. Любопытно, что местные следственные органы заподозрили подделку. В то, что всемирно известная компания не соблюдала должные меры безопасности, верилось с трудом.

Несмотря на то, что скандал касается только детского питания, произведенного исключительно на одном предприятии, репутационные и, как следствие, финансовые потери для французской компании будут колоссальными. Lactalis – мировой лидер по производству сыра, в том числе элитных сортов камамбер и рокфор. Та или иная продукция концерна представлена на рынках 150 стран.

В России компания присутствует с 1997 года. В 2002 году она построила собственный завод по производству плавленого сыра в Московской области. В 2010 году французы также приобрели маслосыродельный комбинат в Тульской области. Что касается опасного детского питания, в нашей стране оно не производилось и в Россию не поставлялось.

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