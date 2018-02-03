Биатлонисты Шипулин и Черезов присоединились к Putin Team

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Антон Шипулин и трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов на своих официальных страницах в Instagram сообщили о присоединении к общественному движению Putin Team, созданному российским хоккеистом Александром Овечкиным.

Шипулин в своем посте заявил, что всегда разделял с Владимиром Путиным его ценности и взгляды. "Я могу с уверенностью сказать, что Putin Team — это моя команда. Это мой выбор", — отметил он.

Черезов в свою очередь вспомнил про успешные Олимпийские Игры в Сочи и заявил, что искренне поддерживает президента.

Целью движения является поддержка президента России Владимира Путина. Ранее в команду вступили множество известных спортсменов и людей шоубизнеса. Среди них шахматист Сергей Карякин, хоккеисты Евгений Малкин, Илья Ковальчук и Сергей Мозякин, волейболисты Сергей Тетюхин, Максим Михайлов и Тарас Хтей, боксеры Руслан Проводников и Денис Лебедев, певицы Зара и Нюша и многие другие.