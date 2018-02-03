Пожар на складе в Подольске потушили

В подмосковном Подольске потушено возгорание на складе, где хранилась пластиковая упаковка и полиэтилен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области. По предварительным данным, во время пожара в здании никого не было. Информации о пострадавших не поступало, заявил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, в здании склада на Плещеевской улице загорелась пластиковая продукция. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.