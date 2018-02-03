Умер Джон Хантсман - отец американского посла в России

Скончался Джон Хантсман — отец американского посла в России Джона Хантсмана-младшего. Он умер в возрасте 80 лет.

Джон Хантсман был основателем крупнейшего химического предприятия Huntsman Corporation, передает РИА Новости. Он был миллиардером и одним из самых щедрых благотворителей Америки. Сумма его пожертвований больницам, университетам, библиотекам и школам составляет более 1,6 миллиарда долларов.

Его именем назван Центр по исследованию рака (Хантсмановский институт исследования раковых заболеваний). Еще один сын Хантсмана, Питер, возглавляющий институт, заявил, что лучший способ почтить умершего – продолжить его труды и добиться конечной цели – истребления рака.