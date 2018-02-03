Мисуркин и Шкаплеров задерживаются в открытом космосе

Тема:
Международная космическая станция 1 час назад
3 февраля 201802:05
Мисуркин и Шкаплеров задерживаются в открытом космосеЧитайте нас в Telegram
Российские космонавты продолжают работу на внешней поверхности МКС. В открытом космосе Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров находятся уже около семи часов. По плану вернуться в модуль "Пирс" и закрыть люки они должны были в 01:15 мск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на подмосковный Центр управления полетами.
Как сообщалось ранее, космонавты должны заменить приемник на антенне модуля "Звезда". Старый модуль, который проработал почти 17 лет, они уже демонтировали. Для этого в открытом космосе им пришлось открутить массу мелких болтов, окислившихся от времени, а также состыковать множество разъемов.
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