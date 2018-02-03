Банду торговцев оружием задержали в Санкт-Петербурге

Пистолеты, пару ружей, патроны, глушители, взрывчатые вещества, а также компоненты для создания СВУ были обнаружены в квартирах четырех жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые входили в банду торговцев оружием, сообщило региональное управление ФСБ.

Как можно судить по кадрам, среди задержанных оказался бывший или действующий сотрудник правоохранительных органов — его удостоверение и награды изъяли вместе со смертоносным товаром. Спецоперация была проведена после громкой перестрелки на востоке Северной столицы, где трое налетчиков на ювелирный салон ранили преследовавшего их полицейского.

По предварительным данным, члены банды занимались не только сбытом, но и изготовлением оружия, однако речи о поставках его террористам не идет.

Все четверо взяты под стражу, в их отношении завели уголовное дело по статье "Незаконный оборот оружия".