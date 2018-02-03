Гол Ари принес "Локомотиву" победу в товарищеском матче

Московский футбольный "Локомотив" продолжает подготовку к возобновлению чемпионата России по футболу после паузы и плей-офф Лиги Европы. На втором тренировочном сборе в Испании железнодорожники одержали победу над хорватским "Осиеком".

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба. Единственный мяч на третьей минуте игры забил нападающий Ари, для которого этот гол стал первым после восстановления от травмы, которую он получил еще в июле 2017 года. Следующий матч в рамках сбора "Локомотив" проведет 5 февраля против шведского "Кальмара".