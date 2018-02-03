Посольство России готово оказать помощь экстрадированному в США Левашову

Российское посольство в Вашингтоне готово оказать содействие россиянину Петру Левашову, которого экстрадировали из Испании в США по обвинению в киберпреступлениях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя посольства.

Посольство и генконсульства России в США всегда оказывают попавшим в беду россиянам всестороннюю консульскую и правовую помощь, добиваясь соблюдения их законных прав и интересов, подчеркнул представитель посольства. Официального извещения об экстрадиции Левашова в Штаты пока не поступало, добавил он. Сейчас российское посольство добивается от американской стороны точных данных о местонахождении Левашова.

Как сообщалось ранее, в Коннектикуте россиянина обвиняют в создании ботнет-сети Kelihos. В штате Аляска ему предъявили обвинения в интернет-мошенничестве и перехвате электронных сообщений. В штате Мичиган и Вашингтоне против него также заведены дела. В пятницу, 2 февраля, Испания передала Левашова США.