69-летний президент Финляндии снова стал отцом

У финского президента Саули Ниинисте и его супруги Йенни Хаукио родился сын. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Радостное событие произошло в пятницу, 2 февраля, около 20:00 по местному времени (21:00 мск). Мать и новорожденный чувствуют себя хорошо. Об этом рассказал сам президент, который присутствовал при рождении ребенка.

У 69-летнего Ниинисте уже есть двое детей от первого брака. Для его 40-летней жены это первый ребенок.

Как сообщалось ранее, на прошедших 28 января президентских выборах Ниинисте набрал 62,6% голосов.