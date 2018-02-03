Антонов надеется, что США разъяснят "неоднозначные пассажи" своей ядерной доктрины

Российский посол в США Анатолий Антонов надеется, что в ближайшее время Вашингтон даст разъяснения по новой ядерной доктрине страны. Он считает, что представленный Пентагоном документ требует детального изучения и анализа. В нем, по словам Антонова, содержится "ряд неоднозначных пассажей".

Антонов сообщил, что в ближайшее время по этому вопросу состоятся на встречи между российскими и американскими специалистами, передает ТАСС.

Посол, комментируя новую ядерную доктрину США, отметил также, что в ней упоминается якобы имевшее место несоблюдение Россией некоторых обязательств в сфере контроля над вооружениями и разоружения. "В этой стратегии упоминается, пожалуй, один договор — о ракетах средней и меньшей дальности", — отметил он и добавил, что Москва и Вашингтон способны урегулировать взаимные претензии, касающиеся этого договора.

Он добавил, что разговор на тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ведется. Антонов высказался против того, чтобы обсуждать эти проблемы через СМИ и указал, что и российская, и американская стороны имеют прекрасных специалистов, которые могут совместно урегулировать разногласия.