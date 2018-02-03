Судно из КНДР подало сигнал бедствия в водах Владивостока

Грузопассажирское судно из Северной Кореи Man Gyong Bong подало сигнал SOS в водах Владивостока. У теплохода, стоящего в районе бухты Тихой, кончилось топливо, и он обесточен в течение полутора суток. Ему, по словам представителя компании-фрахтователя, не дают пришвартоваться.

На борту Man Gyong Bong находятся 30 человек, передает РИА Новости. Теплоход доставляет грузы из Владивостока в Раджин (КНДР), в основном – гуманитарные. Как правило, это мука, рис, пшеница и соевое масло.

Капитан посылал аварийный сигнал сутками ранее, но не дождался ответа. В настоящий момент к судну направились пограничники, однако они не могут приблизиться к теплоходу из-за льда.