Выход в открытый космос: Мисуркин и Шкаплеров работали с филигранной точностью

Российский рекорд пребывания в открытом космосе поставили Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров. Они провели вне МКС 8 часов 13 минут.

Первый в этом году выход космонавтов в открытый космос. В 18:35 по московскому времени россияне Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров открыли люк стыковочного отсека. Дальше все расписано по минутам. Главная задача — установить на антенне модуля "Звезда" новейшую приемную аппаратуру.

Если раньше каждый раз, когда МКС находилась вне зоны прямой видимости с территории России, космонавтам для связи с Центром управления полетами приходилось арендовать систему ретрансляции NASA, то в скором будущем комплекс позволит обеспечить круглосуточную передачу информации исключительно через отечественные спутники.

Герой России Федор Юрчихин первым испытывал скафандр нового поколения "Орлан-МКС", оснащенный автоматизированной системой терморегулирования и новой гермооболочкой. По словам космонавта, важно было преодолеть психологический рубеж — 7 часов работы в открытом космосе. А теперь уже и 8 часов не кажутся невозможными. В этот раз компьютеризированный "Орлан" примерил Александр Мисуркин.

У Мисуркина это уже четвертый выход, а у Шкаплерова — второй. Изначально было известно, что работа им предстоит нелегкая: облаченные в скафандры космонавты должны были открутить, а потом снова закрутить десятки болтов, заменить старый модуль на новый.

Ранее на этом месте, где трудились россияне, никто из них не работал. Специально для операции были разработаны новые виды инструментов. Космонавты действуют с филигранной точностью. Предыдущий модуль был запущен 17 лет назад, и было неизвестно, как спустя годы при замене себя поведут его элементы.

К выходу космонавты готовились последние несколько недель. В этот раз все прошло в штатном режиме. Новый модуль вскоре заработает в комплексе с отечественными спутниками, а это значит, что россияне в своем секторе МКС смогут без ограничений пользоваться собственной связью и интернетом.