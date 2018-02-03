Бобровский не спас "Коламбус" от поражения в матче НХЛ с "Сан-Хосе"

Очередной игровой день регулярного чемпионата закончился в Национальной хоккейной лиге. "Коламбус Блю Джекетс" на домашнем льду потерпел поражение от "Сан-Хосе Шаркс". Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Логан Кутюр (6-я минута), Кевин Лабанк (31-я) и Марк-Эдуар Власич (47-я). У проигравших отличился Бун Дженнер (25-я). Российский голкипер "Блю Джекетс" Сергей Бобровский отразил 25 из 28 бросков по своим воротам. "Сан-Хосе" удалось прервать серию поражений из четырех матчей.

В других встречах дня "Детройт Ред Уингз" на выезде победил "Каролина Харрикейнз" (4:1); "Миннесота Уайлд" дома сломила сопротивление "Вегас Голден Найтс" (5:2).