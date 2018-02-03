В Шереметьево из-за непогоды задерживаются авиарейсы

Почти полсотни авиарейсов задержаны и перенесены в столичном аэропорту Шереметьево, передает телеканал "Россия 24". Причина — надвигающийся снегопад. Накануне в МЧС предупредили жителей столицы о сильных осадках. Они продолжатся все выходные. Снег начал идти уже вчера вечером.

Сейчас в столице потеплело. Температура около нуля. И в первой половине дня ожидается мокрый снег. К вечеру осадки усилятся. Начнутся метели. Которые будут продолжаться всю ночь. В Гидрометцентре отметили, что этот снегопад может стать самым мощным для февраля за последние 100 лет.