Батшуаи забил два мяча в дебютном матче за "Боруссию"

Успешным оказался дебют нападающего Миши Батшуаи в составе дортмундской "Боруссии". Пришедший из "Челси" бельгийский нападающий забил два мяча в ворота "Кельна" и принес своей новой команде победу 3:2.

"Боруссия" выиграла у "Кельна" в гостях 3:2. Победный гол провел Андре Шюррле. Но два первых мяча в ворота хозяев отправил Миши Батшуаи, пришедший из "Челси" 31 января. Благодаря этому выигрышу "Боруссия" набрала 34 очка и делит 2-4 места с "Байером" и "Шальке".

Миши Батшуаи забил два мяча в своем первом матче за "Боруссию". Лучше него начинал только Пьер-Эмерик Обамеянг, сделавший хет-трик. 24-летний Батшуаи заменил в составе дортмундцев как раз Обамеянга, перешедшего в "Арсенал".