Пожар в столичной клинике: эвакуировали более 100 человек

В клинике на востоке Москвы произошло возгорание, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

В Московском клиническом научно-практическом центре имени А.С. Логинова на Шоссе Энтузиастов, 86, загорелся кабель. Около 130 человек эвакуировали из седьмого корпуса, где произошел пожар, в соседнее отделение, говорится в сообщении. Очаг возгорания находился между третьим и четвертым этажами. Его площадь составила пять погонных метров. Пожар уже потушили, выясняются обстоятельства происшествия.