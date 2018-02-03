Акция "Россия в моем сердце" проходит по всей стране

Сегодня по всей стране проходит акция "Россия в моем сердце", передает телеканал "Россия 24". Жители разных городов страны выходят на митинги-концерты, чтобы показать своё единство. Главная цель — поддержать российских спортсменов, которые примут участие в олимпийских играх в Пхенчхане, и почтить память героев, погибших в Сталинградской битве.

Патриотический марафон стартовал с Дальнего Востока. На главной площади Владивостока, несмотря на мороз и сильный ветер, собрались несколько сотен человек. Среди них были и представители всех спортивных федераций региона. Дети выпустили в небо воздушные шары.

В Благовещенске участники митинга "За игры без политики" выстроились в слово "МИР". В акции приняли участие воспитанники спортивных школ, представители спортивных федераций, общественных организаций и студенты амурской столицы. Всего около семисот человек. На самом деле желающих присоединиться к акции было гораздо больше — многие разместили свои фотографии и видеоролики в поддержку российских спортсменов в соцсетях.

А в Новосибирске в эти минуты на площадке мемориального комплекса "Монумент Славы" проходит большой митинг-концерт. Посвящён он памятной дате — 75-летию победы в Сталинградской битве. Среди зрителей — не только жители и гости города, но и, конечно, ветераны Великой Отечественной войны, представители органов власти, патриотических общественных организаций, молодежного сообщества, волонтёры Победы.