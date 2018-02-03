Поиск потайных комнат в гробнице Тутанхамона: начинается повторное сканирование знаменитой усыпальницы

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Археология и история 1 час назад
Поиск потайных комнат в гробнице Тутанхамона: начинается повторное сканирование знаменитой усыпальницыЧитайте нас в Telegram
Археологи получили разрешение и начинают сканирование гробницы Тутанхамона. На поиск потайных помещений отведена неделя, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Министерство по делам древностей и культурного наследия Египта.
Ровно год назад, в материале с говорящим названием «Есть ли в гробнице Тутанхамона тайные комнаты? Ответа осталось ждать недолго» мы рассказали предысторию этого сенсационного исследования. По меркам ученых и чиновников всего один год на подготовку и всевозможные согласования – это и в самом деле «недолго». Однако сейчас никто не возьмется предсказать, когда будут обнародованы результаты повторного исследования гробницы Тутанхамона и, главное, что именно обнаружат ученые.
Тем, у кого возникло ощущение дежавю, коротко напомним, что одно такое исследование действительно уже проводилось, причем совсем недавно – в 2015 году. Его результаты произвели эффект разорвавшейся бомбы: в гробнице KV62, известной как гробница Тутанхамона, были обнаружены аномалии, указывающие на наличие за стенами погребальной камеры скрытых помещений и присутствии в них «материалов органического происхождения» – иными словами, человеческих останков. На одном из сканов, предоставленных японскими специалистами в 2016 году, и впрямь можно разглядеть контуры человеческого тела.
Результат электромагнитного сканирования одной из предполагаемых потайных комнат, 2015 год. Красная стрелка указывает на точки максимального искажения пространства, желтые и зеленые участки предположительно указывают на наличие металла и органики, соответственно. Изображение: Ministry of State for Antiquities and Heritage
Как ученым пришла в голову идея такого исследования, его результаты и некоторые гипотезы касательно личности покоящегося за фальш-стеной человека мы подробно изложили в материале «Исследование потайных комнат в гробнице Тутанхамона: все подробности и предыстория».
Однако выводы первой группы исследователей убедили не всех, а главным противником «сенсации века» оказался сам Захи Хавасс (Zahi Hawass), бывший генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта, без которого до сих пор не обходится ни один крупный археологический проект, тем более связанный с именем Тутанхамона. Из тех, что на слуху, – генетическое исследование «Семья Тутанхамона» 2010 года и стартующие в ближайшее время раскопки «гробницы Анхесенамон» — мы рассказывали об этом открытии в июле 2017 года, в материале «В Долине царей что-то нашли: (возможно) гробницу (возможно) жены Тутанхамона».
С 2015 года Хавасс не раз жестко высказывался в том духе, что первое исследование усыпальницы Тутанхамона, проведенное японскими специалистами, было «абсолютно не научным», а морфология Долины царей такова, что приборы могли выдать ложно-позитивный результат.
Второе сканирование знаменитой гробницы провели американские ученые, их данные не совпали с результатами японцев. В результате было принято решение провести третье, окончательное исследование с привлечением лучших специалистов и с помощью ультрасовременного оборудования. Перед учеными поставили масштабную задачу: обследовать и составить трехмерную карту не только гробницы Тутанхамона, но и обширной прилегающей территории.
Проект предсказуемо возглавил Захи Хавасс, а проведение собственно работ было поручено итальянцам – специалистам Туринского политехнического университета. «Нас ждет либо открытие века, либо полное разочарование», – сказал тогда Франко Порчелли (Franco Porcelli), руководитель технической части проекта.
Сенсация или пустышка – уже через неделю ученые это выяснят. Безусловно, на обработку огромного массива данных с приборов (в исследовании задействованы три георадарные системы, а также магнитометры и приборы для электротомографии) может уйти много времени, но как только результат будет объявлен официально — изменить его уже никто не сможет. На этом «сериал» о потайных комнатах в гробнице Тутанхамона либо закончится, либо продолжится самыми сенсационными раскопками XXI века – сравнимыми по значимости только с первым открытием знаменитой усыпальницы в 1922 году.
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