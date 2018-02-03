Футболисты "Барселоны" станут героями мультфильма

Футбольный клуб "Барселона" ведет переговоры о создании мультфильма, в котором главными героями станут игроки "сине-гранатовых". Цель предполагаемого сотрудничества с американской студией Pixar – повысить узнаваемость бренда клуба в медиапространстве.

На данный момент стороны ведут переговоры о проекте с детализацией его развития, сообщает телеканал Russia Today со ссылкой на La Jugada Financieraсо. Правда, более подробной информации о сюжете и деталях изобразительного ряда пока не последовало.