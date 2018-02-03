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3 февраля 201810:05

Три района Санкт-Петербурга остались без электричества

Global Look Press

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В Санкт-Петербурге в результате замыкания на ТЭЦ-14 остались без электроэнергии три района города. Отключение частичное и коснулось Василеостровского, Адмиралтейского и Кировского района — в последнем на Корабельной улице и расположена аварийная ТЭЦ.

В результате короткого замыкания там сработала защита, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС. Специалисты самого МЧС не привлекались — на место аварии выехали сотрудники Ленэнерго.

По сообщению Ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, отключение произошло на ряде городских ТЭЦ, в частности, Первомайской и Василеостровской.

Энергетики частично восстановили электроснабжение потребителей по резервным схемам, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Ленэнерго. Подачу электричества восстановили для более чем половины потребителей, оставшихся без света. На местах восстановительные работы ведут 22 бригады Ленэнерго. Для восстановления электроснабжения в полном объеме задействованы резервные дизель-генераторные установки.

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