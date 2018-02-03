В московском метро погибла студентка

Пресс-служба столичного ГУ МВД сообщила о гибели пассажирки на станции "Полянка" московского метрополитена. Девушка упала на жесткий путь, пишет РИА Новости.

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии было остановлено на 40 минут. Известно, что погибшая девушка – 25-летняя москвичка, студентка одного из вузов.

Опрошенные свидетели происшествия, включая машиниста поезда, рассказали, что девушка прыгнула на пути самостоятельно, передает ТАСС. Полиция запросила обзор с камер наблюдения.