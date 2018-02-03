МИД Японии: Токио поддерживает новую ядерную доктрину США

Токио приветствует новую ядерную доктрину США — об этом сообщается в заявлении от имени главы МИД Японии Таро Коно. Ситуация в сфере международной безопасности быстро ухудшается с момента публикации прежней ядерной доктрины США в 2010 году, отметил он, и в Токио признают решимость США обеспечить эффективность политики сдерживания и приверженность распространению ее на союзников, включая Японию.

При этом его страна продолжит тесное сотрудничество с США в деле продвижения реального и ощутимого ядерного разоружения, обещает Коно. Также Япония намерена усиливать политику сдерживания в рамках японско-американского альянса посредством тесных консультаций, в том числе и по вопросам ядерного сдерживания, передает "Интерфакс".

Новую ядерную доктрину США представил Пентагон. Независимые американские аналитики уже заявили, что документ продолжает линию, начатую Обамой, но обозначает куда более жесткую политику по отношению к России. В частности, в доктрине сказано, будто Москва готова первой нанести ядерный удар. При этом американцы сами заявляют, что могут применить атомное оружие в ответ на неядерное нападение.

Российский посол в США Анатолий Антонов выразил надежду, что в ближайшее время Вашингтон даст разъяснения по новой ядерной доктрине страны. По словам дипломата, представленный Пентагоном документ требует детального изучения и анализа, и в нем содержится "ряд неоднозначных пассажей".