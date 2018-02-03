Евгений Малкин стал первой звездой игрового дня в НХЛ

Завершившийся в Национальной хоккейной лиге очередной тур принес успех клуб "Питтсбург Пингвинз" в матче с "Вашингтон Кэпиталз" (7:4), а два игрока "пингвинов" названы лучшими хоккеистами дня: россиянин Евгений Малкин и Фил Кессел.

Малкину и Кесселу удалось сделать в матче с "капиталистами" по голевому дублю, но Евгений еще и два раза ассистировал партнерам, поэтому он первый, а его коллега – третий. Второй звездой стал форвард "Детройт Рэд Уингз" Даррен Хелм, набравший 3 (горл и 2 паса) очка в матче с "Каролиной Харрикейнз" (4:1).

Голы Малкина стали для него 355-м и 356-м в заокеанской карьере и наш спортсмен сравнялся с Вячеславом Козловым, временно разделив с ним 7-е место в списке лучших российских снайперов НХЛ за всю историю. Чтобы войти в Топ-5 россиян, Малкину нужно обойти Илью Ковальчука (417 голов) и Алексея Ковалева (430).