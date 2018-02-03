Жителям четырех районов Петербурга вернули электричество

В Санкт-Петербурге энергетики устранили крупную аварию и выясняют причины ЧП. Утром в субботу короткое замыкание вывело из строя подстанцию "Первомайская", пишет ТАСС.

Электричество вновь появилось в квартирах 110 тысяч человек в четырех районах города: Василеостровском, Адмиралтейском, Кировском и Московском.

Из-за аварии также отключились мегаваттные генераторы на Василеостровской ТЭЦ-7.

