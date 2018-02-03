Путин и Назарбаев обсудили урегулирование в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Беседа состоялась по инициативе казахстанской стороны. Лидер Казахстана, в частности, поздравил российского президента с успешным проведением в Сочи Конгресса сирийского национального диалога 30 января 2018 года.

Президенты отметили, что реализация решений, принятых по итогам прошедшего Конгресса, будет весомым вкладом в достижение политического урегулирования в Сирии под эгидой Организации Объединенных Наций. Была отмечена востребованность продолжения работы и в Астанинском формате, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Назарбаев также затронули актуальные вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, включая и сферу современных технологий. Лидеры России и Казахстана высоко оценили результаты форума "Цифровая повестка дня в эпоху глобализации", прошедшего в Алма-Ате 2 февраля 2018 года, а также согласовали график предстоящих контактов.