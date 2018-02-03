Небензя: у США к Ирану отношение, как у сенатора Катона к Карфагену

Постпредство России при ООН. Кто назначен на место Виталия Чуркина? Экскурсия по российской миссии с новым постпредом Василием Небензей. Его первое полноценное телевизионное интервью. Как из Совбеза ООН выглядят результаты сирийского конгресса в Сочи?

Самое сердце Нью-Йорка. Знаменитый полуостров небоскребов Манхэттен. Недалеко — 67-я улица. Между Лексинготон и Третьей авеню. Российское постпредство — именно там. Хотя, конечно, набор табличек на входе — такой, что сразу и не поймешь, куда попал. Может, мы ошиблись адресом? Забегая вперед, скажем, что внутри нас ждал российский постпред при ООН. Но флаги, флаги...

На исторической встрече "большой тройки" в Ялте, где и утверждалась формула работы ООН, Сталин "пробивал" отдельное членство в этой организации не только для всего СССР, но и для наиболее пострадавших республик: Белорусской, Украинской и даже Литовской ССР. Удалось "пробить" Украину и Белоруссию. С советских времен и делим помещение.

"Здесь у них сохранилось помещение. И здесь же находится белорусская миссия",- рассказывает постпред России при ООН Василий Небензя.

- И не стали убирать флаг?

- Нет, а почему? Мы никого не выгоняем ни из сердца, ни из дома.

Идем дальше и оказываемся там, где находятся портреты всех постпредов при ООН от Советского Союза и страны-продолжателя Российской Федерации. Рекордсменом был Виталий Чуркин: более десяти лет.

Колонный зал. Здесь миссия проводит приемы. Антураж — что надо. По периметру — сказки Пушкина. "Это делалось при мне, когда я работал здесь еще в 90-х годах при Сергее Викторовиче Лаврове в качестве постпреда. Приезжали художники из Палеха и делали эти картины", — вспоминает Василий Небензя.

Как же российским дипломатам в Нью-Йорке удалось обеспечить приезд в Сочи спецпредставителя генсека ООН?

- Долгий это был процесс? Как вы его убеждали?

- У нас были открытые карты. То, в чем нас пытаются обвинить, что мы пытаемся подмять под себя женевский процесс, абсолютно не соответствует действительно-сти. Мы как раз хотим придать новый импульс женевскому процессу, что, собственно говоря, итоги конгресса и его проведение подтвердили, — подчеркнул Небензя.

И вот реакция уже и самого генсека ООН ООН Антониу Гутерреша: в интервью "Вестям в субботу". "Я должен выразить благодарность министру Лаврову и всей Российской Федерации, потому что исход конгресса полностью соответствует нашему общему пониманию", — подчеркнул он.

Но со стороны некоторых коллег по Совебезу, говорит Небензя, были, конечно, "и ревность, и настороженность".

"Давление было, и мы об этом знаем. Так же, как давили и задавили сирийскую оппозицию", — рассказал Василий Небензя.

Впрочем, какого-то единого антироссийского фронта в Совбезе нет. Во-первых, есть Китай. Во-вторых...

Не так уж недалеко от Нью-Йорка, где располагается штаб-квартира ООН, в Вашингтоне, на Капитолийском холме, в Конгрессе,

У Трампа все-таки был момент, когда он получил межпартийные аплодисменты, напомнив о том, что он признал Иерусалим столицей Израиля. Но в этом вопросе против США и такие союзные им державы — постоянные члены Совбеза ООН — как Франция и Британия. То есть нынешняя постпред США в ООН Никки Хейли — в одиночестве.

И вот здесь нам пригодятся тот самый зал приемов постпредства и картины.

- Известно, что Соединенные Штаты чаще всего отправляют женщин в качестве постоянных представителей ООН. Здесь вот две женщины есть — русалка и Баба Яга. Какая аллегория?

- Не стал бы ассоциировать ни с той, ни с другой, мне больше нравится другой образ, — говорит Небензя.

- Серый волк?

- Задумчивая девушка.

Предыдущая такая девушка (и, конечно, никакая не задумчивая) — это Саманта Пауэр. Все помнят, какие у нее были пикировки с Виталием Чуркиным. Искры летели! А теперь?

Теперь — заснеженный штат Массачусетс. Сюда, в Гарвардский университет, когда демократы не смогли сохранить за собой ни Белый дом, ни, естественно, должность в Совбезе ООН, вернулась теперь Пауэр. Преподавать.

В Нью-Йорке показываю постпреду Небензе отрывок из нашего интервью с ней в Гарварде.

"Вместе с водой не выбрасывают еще и ребёнка" — вы же знаете это выражение? Не так давно Совбез не смог продлить работу общего механизма по выявлению применяющих химическое оружие в Сирии. Но сейчас Россия не позволила его продлить, потому что механизм "указывал пальцем" один раз на вину ИГИЛ (запрещено в РФ), но в основном на режим Асада, который поддерживается Россией", — сказала Пауэр.

Небензя напоминает, что Россия была против продления действия механизма из-за того, как складывались дистанционные расследования.

Интереснейшая информация. В Twitter нынешнего постпреда США Никки Хейли недавно появились фото все того же президента Трампа, который, оказывается, перед тем, как огласить свое послание, позвал к себе постпредов всех держав — постоянных членов Совбеза, в том числе и Небензю.

- Там обсуждался вновь и Иран. А в каком контексте, что он говорил?

- У наших американских коллег такое иррациональное отношение к этой стране, что напоминает отношение сенатора Катона к Карфагену, — отметил Небензя.

- Карфаген должен быть сожжен?

- Разрушен.

Но опять же по вопросу об иранской ядерной сделки Америка — все в том же одиночестве. В Совбезе ее позицию не разделяют не только Россия с Китаем, но и Британия с Францией. Что до сирийской конференции в Сочи, то ее уже не отменишь.

"Нам надо сформировать и подвигнуть к работе Конституционный комитет и в то же время всячески перезапустить женевский процесс", — считает Антониу Гутерреш.

Вот и в зале приемов российской миссии при ООН обнаруживаем стол, который даже не убирают, — настолько часто здесь проходят самые разные мероприятия.

- Это материальное свидетельство того, что никакой международной изоляции России нет, потому что, если бы она была, не было бы приемов.

- Если бы участники наших приемов видели, как к нам наши гости спешат прийти, вы бы точно разуверились в международной изоляции. Мы приглашаем всех. У нас нет разделения на страны, которые враги, и страны, которые друзья. Я регулярно приглашаю и украинцев, и грузин, — говорит Небензя.

- Приходят?

- Приходят.